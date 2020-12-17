Erdoğan: Öldürmekten başka şey bilmeyen modern dönem haramileri...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana'nın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

'Hazreti Pir'in tavsiyelerinin bayraktarlığını yapıyoruz'

Fikir özgürlüğü kisvesi altında kutsallarımız hedef alınıyor; inancından, dilinden ve kılık kıyafetinden dolayı insanlar düşmanlaştırılıyor. Bu vahim tablo karşısında Türkiye olarak, Hazreti Pir’in insanı, aşkı, barışı, hoşgörüyü, ahlak ve erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerinin bayraktarlığını yapıyoruz.

'Modern dönem haramileri'

Hazreti Mevlana’dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyor, bölgemizde barış ve adaletin hâkim olması için gayret gösteriyoruz. Öldürmekten, katletmekten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen, biz Mevlana’nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz.

Rabbim, bizleri Mevlana’nın ilim ve aşk yolundan ayırmasın diyorum. Bu düşüncelerle Şeb-i Arus’un 747’nci yıl dönümünde Hazreti Mevlana başta olmak üzere tüm gönül sultanlarımızı rahmetle yâd ediyor, bu gece yapılacak duaların, semaların ve evrâd-ı şeriflerin Hak katında kabul olmasını diliyorum.”