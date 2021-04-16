Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede "Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler" ele alındı.

Görüşmede Erdoğan'ın "Türkiye'nin yapıcı adımları ve ısrarlı çağrıları sayesinde bugün Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin bir havanın hakim olduğunu" belirttiği, "Libya'da yeni hükümete savunma ve güvenlik alanında destek verilmesi gerektiğini", "Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde bu doğrultuda katkı sağladığını" dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Erdoğan, "NATO'nun imkan ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin de en etkin biçimde sürdürülmesi gerektiğini" ve "Rusya-Ukrayna krizinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Minsk Anlaşmaları temelinde, diyalog yoluyla çözümlenmesi gerektiğine inandıklarını" ifade etti.