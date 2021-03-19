'Erdoğan Müslüman Kardeşler'e 'Mısır karşıtı yayınları kesin' talimatı verdi'

Suudi Al Arabiya medya grubu "Konuya aşina kaynaklara" dayandırdığı haberinde Perşembe Ankara'nın Müslüman Kardeşler'e bağlı İstanbul merkezli TV kanallarına Mısır'a yönelik eleştirileri yayınlamayı derhal durdurmalarını emrettiğini iddia etti.

Söz konusu talimat, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'la diplomatik ilişkileri düzelme girişimlerinin ardından geldi.

Al Arabiya ve aynı medya grubundan Al Hadat, Türkiye'nin Mısır'ı eleştiren siyasi televizyon programlarının derhal durdurulması ve yalnızca siyasi olmayan şov ve dizileri yayınlaması için üç Müslüman Kardeşler kanalı El Sharq TV, Watan TV ve Mekameleen'e talimat verdiğini iddia etti.

İddiaya göre talimata meydan okuyanlara cezalar verilecek; buna TV istasyonlarının kalıcı olarak kapatılması da dahil.

El Sharq TV'nin resmi hesabından bir sosyal medya paylaşımında "Sevgili takipçilerimizden, bu akşamki "Mısır'ın sokakları" bölümünü yayınlamadığımız için özür dileriz." denildi ancak ek bir bilgi verilmedi.

Mısır'da Müslüman Kardeşler'den Muhammed Mursi'nin tartışmalı bir seçimde Cumhurbaşkanı olmasını takip eden süreçte ordu darbe yapmış ve Abdül Fettah Sisi Cumhurbaşkanı olmuştu. Mursi'nin devrilmesinden beri Ankara Mısır'la gergin ilişkiler yürütüyordu.

Kahire Mursi'nin devrilmesinden sonra Müslüman Kardeşler'i terör örgütü ilan ederken, pek çok Müslüman Kardeşler üyesi, Mısır'da faaliyetleri yasaklandığı için Türkiye'ye kaçtı.

Son günlerde Mısır ve Türkiye'den yetkililer, sınırlı da olsa devam eden bir diyalog içinde olduklarını söylediler.