Erdoğan: Modern Sevrleri yırtıp atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nin açılış programına katılarak açıklamalarda bulundu.
"Milletin çektiği ızdırapları kaleme alan Akif milli mücadelemizi kalemde ele almıştır. İstiklal Marşı ile o karanlık günlerde insanımıza moral, cesaret aşılamıştır. Mehmet Akif, haksızlığa karşı susmayanların da şairidir" diyen Erdoğan, "Mehmet Akif milletimizin her ferdinin sahip çıktığı ortak bir değerimizdir. Bu milletin gönlünde ebediyete kadar milli bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.
Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: