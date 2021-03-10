Erdoğan: Modern Sevrleri yırtıp atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nin açılış programına katılarak açıklamalarda bulundu.

"Milletin çektiği ızdırapları kaleme alan Akif milli mücadelemizi kalemde ele almıştır. İstiklal Marşı ile o karanlık günlerde insanımıza moral, cesaret aşılamıştır. Mehmet Akif, haksızlığa karşı susmayanların da şairidir" diyen Erdoğan, "Mehmet Akif milletimizin her ferdinin sahip çıktığı ortak bir değerimizdir. Bu milletin gönlünde ebediyete kadar milli bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

İstiklal Marşına kekre bakan bir zihniyetin, aynı zamanda bu milletin istiklal ve istikbaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır. Bu zihniyetin milletin istiklaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır ancak biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üstüne titremeye devam ediyoruz. Nasıl 100 yıl önce Sevr’i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz.

84 milyonun tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturarak yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğiz. İçinde bulunduğumuz 2021 yılı millet olarak bir fırsata dönüştürmemiz büyük önem arz ediyor. Bunun yolu da 'Korkma' diye başlayan o marşın şairinin hayatını öğrenmekten geçiyor. İnşallah 2021 senesini vesile kılarak hep birlikte bunu başaracağız.