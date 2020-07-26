Erdoğan MİT binası açılışında Abdülhamit'i andı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in İstanbul Bölge Başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmada "Hedefimiz İstanbul'u finansın, ticaretin, eğitimin, kültürün merkezi olarak dünyanın en üst seviyelerine çıkarmaktır. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getirmektir. Bu konuda istihbarata da önemli görevler düşüyor" dedi.

Abdülhamit'in "güçlü istihbarat ağı"ndan söz eden Erdoğan, "İstanbul'da güvenliği sağlamak öyle kolay bir iş değil. Böyle bir şehrin istihbarat servisleri için cazibe merkezi olması kaçınılmazdır" diye konuştu.

Erdoğan MİT'in "sağladığı desteğin" Libya'da "oyun değiştirici" role sahip olduğunu söyledi ve "Çatışma bölgelerinde elde ettiğimiz kazanımlar, diplomatik alanda ülkemizin masaya daha güçlü oturmasını, milli menfaatlerimizi daha etkili savunabilmemizi sağlıyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"- Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silaha döndüğü bir dönemde istihbaratın önemi çok daha fazla artmıştır.

- Merhum Abdulhamit Han’ın güçlü istihbarat ağı sayesinde ülkeyi pek çok badireden tek bir kurşun atmadan kurtardığı tarih kitaplarında uzun uzun anlatılır.

- Tarihimizde istihbarat zafiyetinin ne büyük sonuçlara yol açabileceğinin örneği vardır. Bunların en önemlisi Balkan Savaşı'dır. Dönemin yöneticileri bunu göremedikleri için tarihimizin en utanç verici yenilgisine uğradık.

- Türkiye Milli İstihbaratın ayakta kalması sayesinde son dönemdeki imtihanlarından alnının akıyla çıkmıştır.

- İstanbul, diğer özelliklerinin yanı sıra istihbarat konusunda özel konumu ile öne çıkmıştır. Hiç şüphesiz İstanbul dünyanın merkezi konumundadır.

- Ecdadımız da İstanbul'a sahip olmanın hayalini kurmuş, büyük mücadeleler vermiştir. Bu hayal Fatih Sultan Mehmed Han'a sahip olmuştur. Ayasofya-yı Kebir Cami-i Şerif'in açılışında, İstanbul'un Türk toprağı olmasını sindiremeyenler olduğunu gözlemledik.

- Hedefimiz İstanbul'u finansın, ticaretin, eğitimin, kültürün merkezi olarak dünyanın en üst seviyelerine çıkarmaktır. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getirmektir. Bu konuda istihbarata da önemli görevler düşüyor.

- Nüfus bakımından Avrupa'nın 23 ülkesinden daha büyük olan İstanbul'da güvenliği sağlamak öyle kolay bir iş değil. Böyle bir şehrin istihbarat servisleri için cazibe merkezi olması kaçınılmazdır. Bu merkezimizle Ankara'dan karargahtan sonra en önemli ikinci bir merkeze sahip olduk.

- İç ve dış tüm istihbarat ve koordinasyondan sorumlu olan MİT'in İstanbul'daki sorumluluğu da artıyor. Terör örgütleriyle mücadelenin yanında dış güvenlik, dış istihbarat ve dış istihbarata karşı koyma görevlerini yürütüyor.

- Verdiğimiz tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumların başında MİT'in geliyor olması tesadüfi değil.

- Terör örgütleri mensupları artık biliyor ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soluğu enselerindedir. Çatışma bölgelerinde elde ettiğimiz kazanımlar, diplomatik alanda ülkemizin masaya daha güçlü oturmasını, milli menfaatlerimizi daha etkili savunabilmemizi sağlıyor.

- Büyük ve güçlü Türkiye yolunda verdiğimiz tarihi mücadelede istihbarat bizim kilit silahımızdır ve öyle olmaya da devam edecektir.

- İstihbarat sahasında ihtiyacımız olan teknolojileri milli kaynaklarımızla üretmemiz de çok önemlidir. İstihbaratı olmayan bir devlet, millet yok olmaya mahkumdur.

- Libya'da siyasi çözüm yerine askeri yolları benimseyen darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in sağladığı istihbari ve operasyonel destek oyun değiştirici role sahiptir."