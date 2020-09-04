Erdoğan milyonlarca Avro kamu zararı açıklanan otoyolu açtı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu’nun açılışında yaptığı konuşmada otoyolu yapan ve işletecek olan ERG İnşaat-Seza İnşaat ortak girişim grubuna teşekkür etti.

2017 yılında Sayıştay’ın Karayolları Genel Müdürlüğü Denetim Raporu’nda ortak girişimin yolu süresinde bitiremediği ve 180 günlük ek süre verildiği açıklanmış, raporda 180 günlük geç teslimin kamuya faturasının 78 milyon 390 bin Avro olduğu duyurulmuştu.

Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada hizmete açılan bu projeyle “trafik akışının hızlı, konforlu, güvenli şekilde sağlanması yanında pek çok ekonomik fayda da görüleceğini” söyledi. Otoyolun “yatırım tutarı, işletme süresi ve garanti ücret mukayesesi yapıldığında devlet açısından da oldukça kârlı bir yatırım olduğunu” savunan Erdoğan, ERG firmasını da “bu konudaki cesareti vesilesiyle” kutladığını belirtti.

Devlet Bahçeli Köprüsü'nün adı değişti

Öte yandan Erdoğan konuşmasında “1915 Çanakkale Köprüsü”nün 18 Mart 2022’de hizmete açılmasını hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan ayrıca Adana’da yapımı yeniden başlatılan Devlet Bahçeli Köprüsü’yle ilgili olarak "Devlet Bahçeli adıyla başlanan köprünün adını Sayın Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik” dedi.

'İlk seçim 2023'te'

Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada erken seçim tartışmasına da değinerek “Türkiye'nin önündeki ilk seçimin 2023 yılında olduğunu” söyledi ve “Yani önümüzde üç yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor” diye ekledi.

Türkiye'nin “bölgesel ve küresel güç” haline geldiğini kaydeden Erdoğan “Siyasi olarak yok hükmünde kabul edilen bir devletten tüm denklemlerde kritik role sahip bir ülke seviyesine çıktık” ifadesini kullandı.