Erdoğan MHP kongresine katılmayacak, geniş bir AKP heyeti gönderecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MHP kongresine katılmayacağı, AKP'nin kongrede geniş bir heyetle temsil edileceği belirtildi.

DHA'nın haberine göre MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'na Erdoğan katılmayacak ancak AKP geniş bir heyetle katılım sağlayacak.

Buna göre, MHP'nin 18 Mart Perşembe günü gerçekleştireceği kurultaya AKP'yi temsilen Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu katılacak.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova bugün konuyla ilgili canlı yayında "Edindiğim bilgilere göre dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan '18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan MHP kongresine bir heyetle birlikte gidelim' ifadesini kullandı. Heyette kimlerin olacağı daha netleşmedi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer kongreye katılırsa bu Türk siyasetinde bir ilk olacak" demişti.