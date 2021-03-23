Erdoğan, Merkel ile video konferans görüşmesi yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa Briliği ilişkileri ile bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, İtalya Başbakanı ile telefonda görüştü

Erdoğan, ayrıca İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.