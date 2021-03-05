Erdoğan Merkel ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Merkel ile düzenli temas ve diyaloğun devamına büyük önem verdiğini belirtti.

Erdoğan "kademeli ve kontrollü normalleşme süreci"ni başlattıklarını, "aşılama programını da hızla sürdürdüklerini" söylediği görüşmede "olumlu gelişmelerle birlikte Nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını" kaydetti.

Açıklamaya göre Erdoğan, Suriye'ye gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği’nin mali ve teknik destek vermesi gerektiğini söyledi ve 18 Mart Mutabakatının güncellenmesi konusuna değindi.

Görüşmede Erdoğan'ın "Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege konularında da yapıcı tutumunu sürdürdüğünü", "Libya’da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an evvel görevine başlamasının öncelik taşıdığını" ve "Suriye’de siyasi sürecin etkin şekilde devam etmesi gerektiğini" söylediği belirtildi.