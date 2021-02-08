Erdoğan, Merkel ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular" değerlendirildi.

Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirttiği ve Mart Zirvesi'ne gidilen süreçte temasların artırılarak teknik görüşmeler yapılmasını dilediklerini söylediği aktarıldı.

Açıklamaya göre Erdoğan "AB'nin Türkiye'ye adil ve yapıcı yaklaşımının her iki tarafın da yararına olduğunu" belirtti ve 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi için gerekli çalışmalara bir an evvel başlanması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan görüşmede ayrıca Portekiz'in dönem başkanlığı bitmeden bir Türkiye-AB Zirvesi düzenlenmesi beklentisini de yineledi.