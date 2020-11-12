Erdoğan, Melih Gökçek'le bir araya geldi

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifasıyla AKP’de hareketli günler yaşanırken, AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP'li Melih Gökçek ile bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin fotoğraf "Akşam üzeri sayın Cumhurbaşkanı'mı ziyaret ettim" notuyla paylaşıldı.

Geçen günlerde Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Naci Ağbal atanmıştı. Naci Ağbal ile Berat Albayrak'ın arasında sorunlar yaşandığı için Berat Albayrak'ın bu atamayı istemediği iddia edilmişti. Aynı zamanda Bülent Arınç'ın ekranlara çıkıp "ekonomi iyi değil, Berat Albayrak'a da söylüyorum" demişti. Söz konusu gelişmelerden sonra Berat Albayrak istifa etmiş, istifası 27 saat sonra kabul edilmişti.

Melih Gökçek, Erdoğan görüşmesinin detaylarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan bir süredir göz önünde görülmeyen eski İçişleri Bakanı Efkan Ala da AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına getirilmişti.