Erdoğan, Melih Gökçek'le bir araya geldi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu. Gökçek'in paylaştığı fotoğrafa göre buluşma Saray'da gerçekleşti.

Haber Merkezi

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifasıyla AKP’de hareketli günler yaşanırken, AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP'li Melih Gökçek ile bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin fotoğraf "Akşam üzeri sayın Cumhurbaşkanı'mı ziyaret ettim" notuyla paylaşıldı. 

İlgili Haber

'Albayrak son çare Instagram'ı kullandı' iddiası

Geçen günlerde Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Naci Ağbal atanmıştı. Naci Ağbal ile Berat Albayrak'ın arasında sorunlar yaşandığı için Berat Albayrak'ın bu atamayı istemediği iddia edilmişti. Aynı zamanda Bülent Arınç'ın ekranlara çıkıp "ekonomi iyi değil, Berat Albayrak'a da söylüyorum" demişti. Söz konusu gelişmelerden sonra Berat Albayrak istifa etmiş, istifası 27 saat sonra kabul edilmişti.

Melih Gökçek, Erdoğan görüşmesinin detaylarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan bir süredir göz önünde görülmeyen eski İçişleri Bakanı Efkan Ala da AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına getirilmişti.

İlgili Haber

Efkan Ala, AKP Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi

İlgili Haber

Albayrak'ın ardından o video hatırlandı: Sermayenin de damadıydı...

İlgili Haber

Erdoğan'dan ekonomide 'acı reçete' açıklaması