Erdoğan: Mart ayı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bakanlarla bir araya geldi.

Erdoğan "Kabine toplantımızda güvenlikten sağlığa, ülkemizin gündemindeki tüm meseleleri değerlendirdik. Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yapılan harekatla ilgili ayrıntılar üzerinde de durduk" dedi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklamalar yapan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"(Gare operasyonu) Harekatlar sayesinde Suriye sınırımızın önemli bir bölümünü güvenli hale getirdik. Temmuz 2015'ten bu yana toplam 1259 şehit verdik. Türkiye üzerinde hesabı olan çevreler PKK'yı da yeniden harekete geçirdiler. Türkiye'ye terörden darbeye her yönetimi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir. Hiçbir insanımızın kanı dökülmesin, yüreği yanmasın diye her türlü gayreti samimiyetle gösterdik.

-Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur. Olmamıştır. Olmayacaktır. Amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin partisi, siyasetçisi olarak takdim edemez.

-CHP'nin başındaki bu adamcağız hayatının bir bölümü memuriyetle, bir bölümü siyasetle geçmiş, kasetle gelmiş de olsa CHP'nin başkanlık koltuğunu işgal etmiş biridir. İlk seçimde bu zatın hak ettiği dersi son defa alacağına inanıyorum.

Kılıçdaroğlu güya bize sorular soruyor; bu operasyonun sorumlusu elbette Cumhurbaşkanından bakanlarından, tüm mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletidir.

-Biz Samanyolu galaksisi diyoruz, onların aklı hâlâ samanda.

-Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak Mart ayı sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart’a kadar uzattık.

-Salgın başladığında IMF, 2021 yılı başında Türkiye’nin yüzde 5 daralacağını söylemişti, şu anda IMF, Türkiye’nin yüzde 1,2 büyüyeceği şeklinde tahminini güncellemek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl, 169,5 milyarlık bir ihracat rakamına ulaşarak, küresel ihracat içerisindeki payımızı yüzde 1’in üzerine çıkardık.

'Kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz'

-Şu anda 5,5 milyonun üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Bir yandan birinci aşı gruplarının kapsamı genişletilirken, ikinci aşılamaya da başlandı. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi dört gruba ayırarak Mart ayı ile birlikte kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak değerlendireceğiz.

-Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.

-Restoran, kafe ve kıraathane gibi esnaflarımızı rahatlatacak adımlar önümüzdeki günlerde atılacak.

-Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir."