Erdoğan: Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kayseri İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

"Bu sabah Aliyev'le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar" diyen Erdoğan, "Bölgemizdeki her krizin içinde kendimizi bulmamızın nedeni asırlardır gasp edilen haklarımıza sahip çıkma mücadelemizdir. Bizim kimsenin toprağında, hakkında gözümüz yok. Sadece kendimizin ve yüzlerce yıldır birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin haklarını savunmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ise, "Eğip bükmeden açıkça söylüyorum: Türkiye sınırlarının dibinde terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir. Ne gerekiyorsa onu yapacak ve terör bataklığını kurutacağız" dedi.

"'İslam ile derdi ne? Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var. Öncelikle akli noktadan kontrol. Sürekli Erdoğan'la uğraşıyorsun. Erdoğan'la uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten bir yıl sonra seçim var. Seçimde akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum. Fransa'ya bir şey kazandıramadı ki kendine bir şey kazandırsın" diyen Erdoğan, Fransa'nın Ermenistan'a sürekli silah sağladığını öne sürdü.