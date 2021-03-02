Erdoğan, Macron ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü.

DHA'da yer alan habere göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Erdoğan'ın, görüşmede Macron'a Covid-19 salgınına ilişkin ülkedeki "kontrollü normalleşme" ve aşılama hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

'İki NATO müttefiki olarak...'

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

“İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa’dan Kafkaslara, Ortadoğu’ya ve Afrika’ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Ülkelerimizi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar var. Tüm bu hususlarda Türkiye ve Fransa’nın dayanışma içinde hareket etmesini arzu ediyoruz.”