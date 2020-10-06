Erdoğan: Maalesef toplumun belli bir kesimi Diyanet'in görev alanının sadece cami ile sınırlı olduğunu düşünüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Saray'da düzenlenen programda konuşuyor.

"Maalesef toplumun belli bir kesimi Diyanet İşleri Başkanımızın görev alanının sadece cami ile sınırlı olduğunu düşünüyor" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Diyanet camiamız sadece camilerde değil insani yardım, eğitim faaliyetlerinde, yabancı sapkınlarla mücadelede büyük faaliyet gösteriyor.

Gerek 15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında, gerekse FETÖ ihanet çetesinin toplumda açtığı yaraların sarılmasında Diyanet İşleri Başkanlığımız hep ön saflarda yer almıştır.

Diyanet personelimiz virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede fedakarca görev yaptı.

İç siyasette sıkışan, dış politikada çuvallayan Avrupalı liderler İslam'ı hedef göstererek kifayetsizliklerini örtmeye çalışıyor. Bu kervana katılan son isim Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Macron'un, 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Fransız Devlet Başkanı olarak İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise hadsizlik ve edepsizliktir. Sen kimsin ki böyle bir ifadeyi ağzına alıyorsun?

Devlet başkanları kutsallarla ilgili söz söylerken kılı kırk yarmalı. Macron'un cahili olduğu meselelerde konuşurken çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bunu kendisine defaatle gittim. Sömürge valisi gibi davranmak yerine sorumlu bir devlet adamı gibi davranmasını bekliyoruz. Türkiye olarak asimilasyona ne kadar karşıysak, entegrasyonu da o şiddetle savunuyoruz.