Erdoğan: Lütfi, bunlar Çiftlik Bank işine dönmesin, batarlarsa devlete yük olacaklar...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası TBMM’den ayrılmadan önce idare amirinin odasına girdiği sırada televizyonda gördüğü bir reklama ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a talimat verdi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kaleme aldığı yazıya göre, Erdoğan, “Lütfi, şu işe bir çekidüzen verin. Bunlarla ilgili şikâyetler artıyor, yakında Kombassan, Çiftlik Bank işine dönecek. Batarlarsa devlete yük olacak hepsi” dedi.

Söz konusu reklam "faizsiz peşinatsız ev-araba-eşya satışına ilişkin" bir reklamdı.

Erdoğan'ın talimatı sonrası Elvan, bu konuda yapılan çalışmaların sonuna gelindiğini, yakında Meclis’e gönderileceğini söyledi.