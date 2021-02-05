Erdoğan: Lezbiyenlerin falan dediklerine takılmayalım

AKP'Li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Kongrelerde yine sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.

Erdoğan'ın "Ailenin direği annedir anne. Lezbiyenlerin falan dediklerine takılmayalım, annemizin dediğine bakalım" şeklindeki skandal sözleri de kameralara yansıdı.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Cennet annelerin ayaklarının altındadır. AK Parti anneye farklı bir konum veriyor. Türkiye olarak bugüne kadar gelebilmemizi aile yapımıza borçluyuz. Ailelerimiz bizim için çok önemli. Batı dünyası, aile kurumunu yıktığı için derinden sarsılmaktadır. Ailenin direği annedir anne. Lezbiyenlerin falan dediklerine takılmayalım, annemizin dediğine bakalım. Annelerimiz ile birlikte 2023'e yürüyeceğiz.

Nüfusumuz 84 milyona merdiven dayadı. Ama yaş oranımız artmış. Hükümet olarak hep söylüyorum, en az 3 çocuk. Nikahlanınız, çoğalınız buyuruyor Rabbimiz. Boşuna değik. Bunu başarırsak Türkiye çok daha güçlü olacak."

Erdoğan: Ailenin direği annedir, anne. Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin söylediklerine takılmayalım. Biz analarımıza bakalım. pic.twitter.com/YW6tGMXf0E — Yol TV (@YolTV) February 5, 2021

Erdoğan'ın "Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasındaki en büyük kazanımlarının altında hep AK Parti’nin imzası bulunuyor" sözlerini de AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin paylaştı.