Erdoğan 'Lebaleb dolu' diye övdü, Rize'de salgın kontrolden çıktı: Yeni önlem kararı

Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan vaka sayısı haritasına göre 15- 21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasında 5'inci sırada yer alan Rize'de artan vaka sayıları üzerine ek tedbirler getirildi.

AKP'nin salgın günlerinde Rize'de yaptığı kongrede salonda salgın önlemi alınmaması tartışmalara neden olmuştu.

Kongrede konuşan Erdoğan, "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salonlar lebaleb dolu" demiş, tablodan övgüyle söz etmişti.

Rize Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kentte artan koronavirüs vakaları nedeniyle daha önce alınan kararlara ilave yeni tedbirler getirdi ve denetimlerin sıklaştırılması kararı aldı.

Alınan kararlar şu şekilde;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu‘nun değişik tarih ve sayılarla aldığı kısıtlama kararlarına ilaveten aşağıdaki kararların yeniden hatırlatılması ve düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur:

1- Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalara girişlerdeki HES kodu uygulamasına hassasiyetle devam edilmesi,

2- Cenaze namazlarının vakit namazlarından öncesine ve sonrasına denk gelmeyecek şekilde (örneğin saat 11:00, 14:00) yapılması, katılımın en fazla 30 kişiyle sınırlandırılması, cenaze sonrası ev veya başka bir mekanda toplu taziye ve mevlit, hatim vb. etkinliklerin yasak olması uygulamasına hassasiyetle devam edilmesi,

3- Vatandaşlarımızın yoğun olarak bir araya geldiği özellikle market, toplu taşıma ve berber vb. yerlerdeki denetimlerin hassasiyetle devam edilmesi,

4-Camilere gelen vatandaşların seccadelerini de beraberlerinde getirmeleri uygulamasına devam edilmesi ve bu uygulamanın din görevlilerimizce denetlenmesinin sağlanması,

5- İş yerlerinin ya da binaların önünde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi vb. sosyal mesafenin ihlal edildiği faaliyetlerin yasaklanması uygulamasına hassasiyetle devam edilmesi,

6- Sahil bantlarında, parklarda sosyal mesafeye uyulmadan oturma, sohbet etme vb. davranışların yasaklanması uygulamasına devam edilmesi,

7- Sokağa çıkma yasağı günlerinde sadece zorunlu ihtiyaçlar için yürüme mesafesinde market, fırın vb. yerlere gidilebileceği, kısıtlamadan muaf olanlar hariç (onlar da sadece muafiyetleri çerçevesinde ve muafiyet güzergahları olmak kaydıyla) araç ile herhangi bir yere gidilemeyeceğinin bilinerek hareket edilmesi ve buna ilişkin denetimlerin yoğun olarak devam etmesi,

8- İlimizde hafta sonu köy evlerine gitme ve köyde sosyal mesafeye uymayan ziyaretler, misafirlikler gibi alışkanlıkların salgının yayılımına önemli etkisi olduğu için bu tarz hareketlerden kaçınılması ve köylerde bu denetimlerin artırılması,

9- Muhtarların, apartman-site yöneticilerinin vb. yönetiminde bulunduğu alanda sorumlulukları olduğu bilerek bulundukları yerde pandemi kurallarına aykırı davranışlara müsaade etmemesi ve anında ilgili birimlere gerekli bildirimleri yapmasına,