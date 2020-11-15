Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta: İki devletli çözüm müzakere edilmeli

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın 37. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada "Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmek mümkün değil" dedi.

Erdoğan "Kıbrıs’ta bugün iki ayrı halk ve devlet vardır. Cumhurbaşkanının Sayın Tatar’ın belirttiği üzere egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün konuşulması ve müzakeresi gerekiyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: