Erdoğan Kuveyt'te

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e gitti.

Erdoğan, geçen hafta ölen Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüştü.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kuveyt'e gitti.

Erdoğan Kuveyt'in ardından Katar'a ziyarette bulunacak.