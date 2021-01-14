Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sinovac tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen CoronaVac aşısını yaptırdı.

Erdoğan, Telegram hesabında "Ben de aşı oldum" mesajını paylaştı.

İlerleyen dakikalarda da kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Erdoğan, aşı olduğu anlara dair fotoğrafları yayınladı.

Erdoğan, paylaşımında, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

​Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin de kendisiyle beraber Covid-19 aşısı yaptırdığını söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu: