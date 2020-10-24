Erdoğan konuşurken 'öööiiiiiilll' yazısı çıktı, soruşturma başlatıldı

TRT Haber’de dün gece yayımlanan "Gece Bakışı" programında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması aktarılırken ekranda “Öööööööiiiiiillllll” şeklinde bir ifade yer aldı.

TRT, yazıya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurarak şu açıklamayı yaptı:

"TRT Haber kanalımızda yayınlanan Gece Bakışı programında kabulü mümkün olmayan bir şekilde anlamsız harf blokları ekrana yansıtılmıştır. Yaşanan olayın nedeni, olayda sorumluğu olan personelin tespiti ve gerekli idari cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma ile ilgili tüm gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır."