Erdoğan: Kiralarda düzenleme yapacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Hayata gerçidiğimiz tedbirlerle salgını hızını kestik. Vaka ve ağır hasta sayısının hedeflediğimiz seviyenin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız.

Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde yalnız bırakmadık. Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz.

Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız.

Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz.

Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık.

Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz.

Ülkemizi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içindeyiz.

Kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor.

Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz.

Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz.

Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik.

Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak lojistik köy projesiyle Gaziantep'e, Mersin ve İskenderun limanlarıyla irtibatlı bir kuru liman kazandıracağız."

'Akaryakıttan 6 milyon lira tasarruf edilecek'

Erdoğan daha sonra da Manisa-Akhisar çevre yolu açılış törenine katıldı.

"Yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir" diyen Erdoğan, CHP'yi eleştirerek, "Yeter ki yatırımcı Türkiye'ye gelmesin... Yahu yatırımın rengi, ırkı olur mu? Yatırım Avrupa'dan gelince güzel, Katar'dan gelince kötü mü?" şeklinde konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

"Bu yol sayesinde araçların şehir geçişi süresi yarı yarıya azalırken, yılda vakitten 56 milyon lira ve akaryakıttan 6 milyon lira tasarruf edilmiş olacak. Ulaşım projelerini bir ülkenin kalkınmasının, hedeflerine doğru yürümesinin temel altyapısı olarak görüyoruz.

Hızlı tren hatlarımızı giderek yaygınlaştırıyoruz. Yaşadığımız her hadise, ülkemize kazandırdığımız bu güçlü altyapının ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. İhracatımız arttıkça, üretimiz tesislerimizin, lojistik altyapımızın önemi ortaya çıktı.

'Yatırımın rengi, ırkı olur mu?'

Yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir. Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır.

Türkiye'ye gelen yatırımcıyı kaçırmak için her türlü yalanı, iftirayı ardı ardına sıralamaktan da çekinmiyorlar.

Bunun adı da sadece malum ana muhalefet, CHP'dir. Yeter ki yatırımcı Türkiye'ye gelmesin... Yahu yatırımın rengi, ırkı olur mu? Yatırım Avrupa'dan gelince güzel, Katar'dan gelince kötü mü?

AB ile ilişkiler

Yurt dışından ve içinden önümüze çıkartılan hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. AB ile olan ilişkimizde her zaman iyi niyetli ve diyalogla çözüm bulmak için yoğun çabalar göstermemize rağmen gösterdikleri tutumu doğru bulmuyoruz. Köklü Türkiye-AB ilişkilerinin 1-2 devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır.

Köklü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır.

Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. Açılışı yaptığımız Manisa - Akhisar Çevre Yolu'nun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yolumuzun yapılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, Genel Müdürlüğümüzü, yüklenici firmamızı, mühendisinden mimarına işçisine herkesi tebrik ediyorum."