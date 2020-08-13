Erdoğan: Kimse kendini dev aynasında görmemeli, şov peşinde de koşmamalı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19. Kuruluş Yıl Dönümü programı öncesi AKP İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Türkiye'yi demokrasiden sağlığa, eğitimden adalete, güvenlikten ekonomi üretime kadar her alanda şaha kaldırdık. Özgürlüklerde de Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkelerinden birisi haline getirdik
- Türkiye'de ne yapmaya kalktıysak karşımızda CHP zihniyetini bulduk.
- Şimdiye kadar ne başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık.
- Gezi olaylarında milletin iradesine kasteden çapulculara meydanları boş bırakmadık.
- Bu akşam nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi paylaşacağız.
- 19 yıldır olduğu gibi Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz.
- CHP Genel Başkanı 4 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz'da darbecilerin kendisine neden yol verdiğini izah edemedi.
- Hakikatlerin er ya da geç gün yüzüne çıkmak gibi bir ruhu vardır. CHP Genel Başkanı eninde sonunda yüzleşmek zorunda kalacaktır.
- Bugün Merkel ve AB Konseyi Başkanı ile görüşeceğim.
'CHP'nin takoz ve gerilim siyaseti'
- Merhum Menderes'ten, rahmetli Özal'a kadar CHP'nin sabotajlarına maruz kalmıştı. Biz de karşımızda ilk önce CHP'yi ve ortaklarını bulduk. Darbenin izlerini temizlemek istedik, karşımızda vesayetçi CHP'yi bulduk. Başörtüsü üzerinde antidemokratik kısıtlamaları kaldırmak istedik, karşımızda CHP'yi bulduk. Onlara rağmen biz bunları yaptık, yapmaya devam ettik, ediyoruz. Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık.
- Hızlı tren, köprü, Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı yaptık; karşımızda yine CHP'yi bulduk. Gezi olaylarında milletin iradesine kast eden çapulculara meydanı bırakmadık; onlar bu çapulcuların arkasında yer aldılar. FETÖ'cülere boyun eğmedik. Hendek teröründe açılan çukurlara gömdük.
- FETÖ paçavraları önünde nöbet tutanlar, 15 Temmuz gecesi tankların arasından geçip belediyeye sığınanlar, kontrollü darbe iddiasında bulunanlar her zaman kaybetti, karşılarında bizi buldular. Terörle, şiddetle iktidar hayali kuranlar AK Parti'nin çelik iradesi karşısında istediklerini bulamadılar. Alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürümeyi sürdürüyoruz.
- Bu akşamki konuşmamızda nereden nereye geldiğimizi, hangi mücadeleleri verdiğimizi, nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi paylaşacağız. 19 yıldır olduğu gibi Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz.
'Bugün Merkel ve AB Konseyi Başkanı ile bir görüşmemiz olacak'
- Çalışmalarımızı açılış, kabul, ziyaret ve programlarımızı devam ettirdik. 1 Temmuz'da Astana formatındaki zirveyi Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile video konferansla gerçekleştirdik. Bölgesel ilişkileri ele almak için Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirdik. Sayın Trump, Sayın Merkel ve diğer liderlerle telefon diplomasisi yürüttük. Bugün yine Sayın Merkel ve AB Konseyi Başkanı ile bir görüşmemiz olacak.
- CHP Genel Başkanı 15 Temmuz'da milletin gururuna ortak olmak yerine, yine kışkırtmayla bunu gölgelemeye çalıştı. CHP Genel Başkanı ne kadar kaçarsa kaçsın bu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Kendisine tavsiyemiz 15 Temmuz sendromunu şüphe bulutlarını ortadan kaldırarak aşmasıdır.
- Yıllarca kendimize ait otomobilin hayalini kurduk. Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye'nin otomobilini tanıtarak, kamuoyuyla paylaştık. 18 Temmuz'da ise otomobillerimizin tesislerinin temel atma törenlerini de gerçekleştirdik.
- Kurban Bayramımız tıpkı Ramazan Bayramı gibi koronavirüs salgını gölgesi altında buruk geçti.
'Macron'un derdi sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak'
- 400 ton buğday Beyrut'a ulaştırıldı. AFAD ekiplerimiz arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Giden arkadaşlarımız Macron'un yaptığını değil, insanlığın yerine getirdi. Macron falan bunların derdi, sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak. Biz insani ve İslami görevimizi yerine getirdik, getiriyoruz. Hariri'nin döneminde oraya gitmiş ve 'Bizim inancımızda Şia, Sünni vs mezhebi bir taassup yok. Bugün Lübnan'da bunun için varım' demiştik. Bu mezhep taassubundan kurtulamayan nice ülkelerimiz var.