Erdoğan: Kimin eli kimin cebinde belli değil

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Görüşmelerimizde bir kalkınma projesi olan Saraybosna Belgrad otoyolu projesindeki Sırbistan temelini hep birlikte atmıştık. Projenin Bosna Hersek boyutunu nasıl hızlandıracağımızı konuştuk.

Enerji, sağlık, savunma, turizm alanlarında iş birliğimizi geliştirme konusundaki kararlılığımızı vurguladık.

Salgınla mücadelede ortak iradeyi takdir ediyoruz. Bosna Hersek'in yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. 30 bin doz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz.

Ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

'Suudi Arabistan'ın SİHA talebi var, kimin eli kimin cebinde belli değil'

Erdoğan, 8 yıl sonra Mısır'la kurulan diplomatik ilişkiye yönelik de şöyle konuştu:

"Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini ben düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Şu anda da atılan adımlar aslında geçici yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana. Suudi Arabistan'ın da burada Yunanistan'la ortak tatbikatı söz konusu ama bir diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın şu an Türkiye'den SİHA talebi var, yani kimin eli kimin cebinde belli değil."