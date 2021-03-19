Erdoğan: Kilis'e saldırı kabul edilebilir değil, cevabını misliyle veriyoruz, vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası yine basın açıklaması düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:
- Doğrusu Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir. Bana göre de Putin çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gerekeni yapmıştır.
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Bildiğiniz gibi AB'nin dedikodusu çok yapılan yaptırımlarla ilgili askıya alması gibi gelişmeler var. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin AB ile ilgili olarak gerek gümrük birliği, vize konusu, bunları karşılıklı olarak değerlendirme şansını bulacağız.
- Kilis'e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz.
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Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi hazırlanıyor. Çarşamba günü yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Onu o konuşmada da göreceksiniz.
Erdoğan'dan gazeteciye: Çıkar şunu ya, maske maske...https://t.co/3fPNBNsHor pic.twitter.com/k6hJUlg9kh— soL Haber (@solhaberportali) March 19, 2021