Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilişkin konuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.

"44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor" diyen Erdoğan, "Can Azerbaycan'a olan desteğimiz bundan sonra da devam edecektir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilişkin ise, "Bu bizim derdimiz değil. Eğer aday olacaksa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur" dedi.

'Biden evime geldi'

Erdoğan, Biden'ın göreve gelmesi sonrası nasıl bir süreç işleyeceğine ilişkin soruya, "Biden'la yabancı biri değilim, gayet iyi tanışan biriyim, hatta evime kadar gelmiş olan birisi. Hastalığımda beni evimde ziyaret etmiş bir isim. Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Aklına bişey gelen masaya hemen yaptırımı getiriyor. Şu anda bizim silah alımlarıyla ilgili attıkları adımları doğru bulmuyoruz. Şu anda yaptığımız ve yapacağımız açıklamaları da erken buluyorum. Biden göreve başladıktan sonra oturup konuşacağız" dedi.

'AB yaptırımı bizi ırgalamaz'

AB'nin 10-11 Aralık'taki zirvede Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı açıklamalarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Bu konuda Türkiye'ye yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Zaten 1963'ten beri AB bize zaten yaptırım uyguluyor" diye konuştu.

Asgari ücret açıklaması

Erdoğan asgari ücret görüşmelerine ilişkin ise "Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz" ifadesini kullandı.

Demirtaş yanıtı

Tutukluluğu süren eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a ilişkin de açıklamada bulunan Erdoğan, "Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz" dedi.