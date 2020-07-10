Erdoğan, kendisi için 'yeni devletin kurucu lideri' diyen ismi danışmanı olarak atadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yeni atamalar gerçekleşti.

Ayhan Oğan ve Hamza Gedikoğlu Cumhurbaşkanı danışmanlığına atandı. Oğan, AKP MKYK üyesi iken 2017'de katıldığı bir televizon programında, “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” sözleriyle tepki çekmişti.

Oğan, 2012 yılında AKP’nin kurduğu "Akil İnsanlar" heyetinde Doğu Anadolu Grubu'nun sekreterliğini yürütmüştü.

1996 Kayseri doğumlu olan Oğan'ın 1983 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde okumak üzere İstanbul’a gittiği 2’inci sınıftan sonra eğitimini bırakıp "iş hayatına" atıldığı, 2010 yılından sonra ise "aktif ticaretten çekilip bütün zamanını sivil toplum çalışmalarına ayırdığı ve birçok vakıf ve dernekte kurucu ve yöneticilik yaptığı" belirtiliyor.

Bu vakıf ve dernekler arasında en dikkat çekenleri şunlar:

2008 yılında "Ortak Akıl Hareketi"nin kurucu üyesi oldu.

2006-2012 yılları arasında "Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı İcra Kurulu" üyesi ve Genel Sekreterliği yaptı.

2010 yılında 498 STK desteği ile “Sivil Dayanışma Platformu”nun (SDP) kurulmasında görev aldı. Bu platformun başkanlığını yürütüyor.

2011 yılında “Yeni Anayasa Platformu”nu kurdu. Anayasa, demokratikleşme ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde yurt içinde ve özellikle Tunus, Yemen, Mısır, Irak olmak üzere saha çalışmaları yürüttüğü belirtiliyor.

Ayrıca af yasasından yararlanan Oğan'ın Marmara Üniversitesi'ne yeniden kaydını yaptırdığı ve çeşitli kaynaklarda da İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne devam ettiği belirtiliyor.

Gedikoğlu özel kalem ekibinden

Atanan bir diğer isim olan Gedikoğlu ise Mart ayında evlenmiş ve nikah şahidi de Erdoğan olmuştu. Gedikoğlu'nun eğitimi, uzmanlık alanı, daha önceki görevleri bilinmezken, Erdoğan'ın özel kalem ekibinde yer aldığı bilgisine ulaşılabiliyor.

Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Muğla İl Müdürlüğüne Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Amasya İl Müdürlüğüne Ahmet Kurt, Tekirdağ İl Müdürlüğüne Ülkü Uslu, Osmaniye İl Müdürlüğüne Hamit Coşkun getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yeni atamalar

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Mustafa Koç, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa Çelik, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa Demirkıran, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mahmut Danayiyen, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yasin Özdemir, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali Osman Bebek, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Cemil Boz, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Coşkun Güven, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Emrah Yüksel Babuşcu, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ebu Bekir Kayhan, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bahattin Yetim, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Arif Özsoy ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne de İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun atamaları yapıldı.