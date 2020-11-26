Erdoğan, Katar Emiri'yle görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani ile Saray'da görüştü.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Katar Emiri, değerli kardeşim Temim Bin Hamad El-Sani ve heyetiyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attık. Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz.”

Katar Emiri'nden açıklama

Katar Emiri Al Sani de, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Al Sani, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da Katar-Türkiye ortaklığı konusunda başarılı bir görüşme turu gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, "Katar ve Türkiye tarafları, gerçekleştirdiği görüşmelerde, iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerini ve çeşitli alanlarda stratejik ortaklığı güçlendirmeye devam etme konusunda istekli ve kararlı olduklarını teyit etti." denildi.

Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için bugün Ankara’ya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin başkanlık ettiği toplantıda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.