Erdoğan: Karşımızdaki ittifak tel tel dökülmeye başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı. CHP'nin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz" diyen Erdoğan, "Yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını görebiliyoruz. CHP yıllarca bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümü Atatürkçülük, çağdaşlık gibi değerleri kullanarak istismar etmişti. Yaşadığımız bazı hadiseler bu partinin bağnazlıkta sınır tanımadığını yeniden ortaya çıkarıyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan, reform paketine ilişkin ise, "Bir süredir reform programları ile kamuoyunun huzuruna çıkıyoruz. İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz. Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin çehresini değiştiren parti biziz. Milletimizin beklentisi olan nice düzenlemeyi hayata geçiren de biziz" diye konuştu.

"AK Parti'de kadim davanın dışında hiçbir şey, hiç kimse vazgeçilmez değildir" diyen Erdoğan, yeni anayasa tartışmasına ilişkin, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette kendi hazırlıklarımızı yapacağız. Kimseden katkı gelmese bile kendi hazırlığımızı millete sunmakta kararlıyız" ifadesini kullandı.

CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul ve İzmir başta olmak üzere CHP'nin yönetimindeki büyükşehir belediyeleri yeniden çöp, çukur, çamur devrini hortlatmıştır. Bir de utanmadan çıkıp 'Tıkır tıkır çalışıyoruz' demezler mi? Vatandaşımız da bunlara 'Takur tukur belediyeler, çukur mukur yollar' diyor."