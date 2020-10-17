Erdoğan karikatürü paylaşmak da suç oldu

Gırgır dergisinin Mart 2014'teki sayısını sosyal medya hesabından paylaşan Serhat Yıldırım bir kişi tarafından şikayet edildi. Şikayet üzerine Yıldırım savcılığa giderek ifade verdi. Kendisini kimin şikayet ettiğini öğrenemeyen Yıldırım, karikatür paylaştığı için ifade vermenin kabul edilir olmadığını söyledi. Yıldırım, karikatürü suç duyurusuna rağmen sosyal medya hesabından kaldırmayacağını belirtti.

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Yıldırım, Gırgır dergisinin 2014 Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirildiği kapağı sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine başka bir sosyal medya kullanıcısı da bu paylaşımı alarak Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarını Soruşturma Bürosu, Yıldırım hakkında soruşturma başlattı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla ifade veren Yıldırım, “Komedi olsun diye paylaştım. Amacım Cumhurbaşkanına hakaret etmek değildir” dedi.