Erdoğan: Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir

Konya Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımların yüzde 65'i dolu" dedi.

Koca'nın açıklamaları şöyle:

"İyi yetişmiş sağlık insan gücümüze hizmet sunma ve eğitim adına müstesna katkı sağlayacak sağlık zincirimize bir halka daha ekliyoruz. 421 bin metrekare kapalı alana sahip, 1250 yataklı hastanemiz yüksek teknolojili 240 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 334 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir.

Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü kısmen artmış durumda. Ağır hasta sayılarımız zaman zaman artıyor. Bütün bunlar kesintisiz bir hizmet gerektiriyor.

'Birçok ilimizde salgının seyrini kontrol altına aldık'

Geçen ay içinde başta Ankara ve Konya olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde hasta sayılarında artışlar oldu. Son bir ayda Anadolu'da bölge değerlendirmeleri yaptık. Gördük ki alınan tedbirlerle hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor. Bu da gösteriyor ki salgının üstesinden gelmek elimizde. Her bir vatandaşımız tedbirlere uyarak mücadeleye katkı verdi, vermeye devam etmekte. Son haftalar içinde yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil birçok ilimizde salgının seyrini kontrol altına aldık.

Ülke genelinde yoğun bir uğraş veriyoruz. Filyasyon ekiplerimiz sahada. Birçok ilimizde çağrı sistemini devreye soktuk. Türkiye genelinde düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımların yüzde 65'i dolu."

'Türkiye kuşatma altına alınmaya çalışılıyor'

Koca'nın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Şehir hastanelerimizin en büyüklerinden birini Konya'da inşa ettik. Hastane 838 yataklı olarak planlanmıştı ancak bu kapasitenin az olduğunu görerek hastanemizin yatak sayısını 1250'ye çıkarttık. Biz tüm gücümüz ve imkanlarımızla Konya'nın yanında yer almayı sürdüreceğiz.

TBMM'nin dün başlayan yeni yasama yılı vesilesi ile ülkemizin önemli gündem konularını milletimiz ve dünya ile paylaştık. Koronavirüs salgınının etkisi ile dünyadaki dönüşüm hızlanmış ve görünür hale gelmiştir. Türkiye bir asır önce, yarım asır önce yapıldığı gibi yeniden kurulmaya çalışılan dünya düzeninden dışlanmak isteniyor. Kriz alanlarının tamamına yakını ülkemizin etrafında yer alıyor. Biz bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik.

Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik.

Doğu Akdeniz'de ülkemize kurusıkı tehditler, içi boş şantajlarla geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı. Suriye'de bizi tehdit etme hesabı yapanlar, başarı şansı kalmadığını görmeli. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır."

'Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek'

"Türkiye yeni dünya düzeninde dışlanmak isteniyor. Kriz alanlarının hemen hepsi ülkemizin etrafında yer alıyor. Bir yandan ülkemizin bütünlüğünü devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları birer birer yerine getirdik. Dünyaya bunun kolay olmayacağının mesajı verdik. Artık hem sahada hem de masada asli yeri olan bir ülke durumdayız.

Ermenistan aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı ama bu sefer hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve kalbimizle Azerbaycan’ın yanındayız ve yanında olacağız. Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek."