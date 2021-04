Erdoğan: Kanal İstanbul'un temelini yaz aylarında atıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada emekli amirallerin bildirisine ilişkin "buram buram darbe iması kokan açıklamalar" ifadesini kullandı ve "Emekli generallerin merkezinde CHP'nin ta kendisi var" diye konuştu. Erdoğan Kanal İstanbul projesi için "İsteseniz de istemeseniz de yapacağız" dedi ve "Bu projenin ihalesine çok yakında çıkıyoruz, yaz aylarında da inşallah temellerini atıyoruz" diye ekledi.

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "yalancı ve provokatör" diyerek hedef aldığı konuşmasında "Bir günden bir güne bu zatın ağzından, 'Memlekette şöyle iyi bir şeyde yapıldı' sözünü duymadık. Tam tersi, yarısı yalan yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyorlar" dedi.

Erdoğan "Öyle ki bir grup emekli amiralin buram buram darbe iması kokan açıklamalarını ekonomi ile ilgilendirerek gündem saptırmak olarak aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. Bunlar darbecinin emeklisi, muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar cahil. Bizi herkesi terörist, darbeci itham etmekle suçluyorlar" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Darbeciye darbeci dememizden de huzursuzluk duyuyorlar. Ekonomi ile ilişkilendirerek kendi akıllarınca bir taşla iki kuş vurmayı hesaplıyorlar. Ekonomi üzerinden milletimizin özellikle gençlerimizin umudunu kırarak ülkemizi kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar.

- Türkiye daha 15 Temmuz'un acılarını saramamışken bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmesini küçümseye darbecinin ta kendisidir. Çok açık net söylüyorum. Şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Bu 104'ün içerisinde şu anda CHP üyesi olanlar vardır. İncelemeler devam ediyor.

- 15 Temmuz'da Bay Kemal tankların arasından sıvışıp milletin sokakta verdiği mücadeleyi rahat koltuklarında kahve içerek televizyonda seyretmiş olabilirsiniz. Bu senin korkaklığındır ama bundan sonra yemezler. Bundan sonra hesabını çok ağır vereceksiniz. Siz kaçacaksınız biz kovalayacağız. Darbe heveslilerini bu derece savunmanıza asla millet müsaade etmez. Mesele korkaklık, yüreksizlik değilmiş. Oturduğu koltuğa, mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata, diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor. Akıl ve izan sahibi doğrudan kendi varlığını hedef alan girişim karşısında böyle bir tavır içine giremez. Bu habis zihniyeti en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.

- Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp salgınla mücadelede en önemli referans kaynağımız olan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı. Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, milli bir mesele olarak görüyoruz. Bilim Kurulu üyelerimize kadar bugüne kadar verdikleri hizmet içinde ben şahsım, ailem, grubum ve milletim adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bilim Kurulu başta olmak üzere sağlıkta ölen nice kardeşlerimiz arkadaşlarımız oldu. Kılıçdaroğlu'nun bir dakikalık şov için bilimi ayaklar altına almasının taktirini sağlık çalışanlarına ve milletimize bırakıyorum. Tabii Sağlık Bakanımıza da bindiriyor. Atılacak tırnağı olsan ne ala, değilsin. Sizin örnek gösterilecek bir eseriniz, iftihar edilecek bir hizmetiniz, dikili bir ağacınız bile yok. Siyasi hayatınızın tamamı bizim projelerimizi engellemeye çalışmakla geçti. Dün engellemek için çırpındıkları eserleri ve hizmetleri sanki kendi projeleriymiş gibi sahipleniyorlar. İstanbul'da ne yaptıysak sahipleniyorlar.

- En tehlikeli yalan içinde doğruların karıştırıldığı yalandır. CHP Genel Başkanı da doğruluğunu yanlışlığını bilmediğimiz küçük ve istisnai örnekler ile yıkılmış bir Türkiye fotoğrafı çizmeye çalışıyor.

- İstanbul'da ne yaptıysak şimdi onları sahiplenmeye çalışıyorlar.

- Bunlar, Türkiye işgal edilse, keyifle kadeh kaldıracak kadar kendi ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir. Bunlar Türkiye iflas etse kalkıp göbek atacak hale gelmişlerdir. Bunlar insanlar hastanede gidemedikleri için sokakta kıvranıp ölse, iş bulamadıkları için sokakta yatıp kalkmaya başlasın, "Yaşasın bize iktidar yolu açılıyor" diye birbirlerini tebrik edecek hale gelmiştir.

- Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine, 19 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da yine biz derman bulacağız. Bu ülkede iş bulmakta zorluk çektiği için geleceğine tereddütle bakan her gencimizin, her vatandaşımızın sıkıntısına, 19 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da biz çözüm bulacağız.

- Biz bunları sadece vaat olarak, sadece taahhüt olarak, sadece afaki sözler olarak ifade etmiyoruz. Söylediğimiz her sözün arkasında 19 yıllık bir müktesebat var.

- En kısa sürede çözmekte kararlı olduğumuz kimi sıkıntılarımıza rağmen, karşımızda bambaşka bir resim vardır. Her şeyden önce Türkiye ekonomisi, şoklara karşı önemli ölçüde dayanıklılık kazanmıştır, güç kazanmıştır.

- Son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu yeniden tek haneye düşürmekte kararlıyız, bunu başaracağız. Faizleri de tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız.

- Dün Kılıçdaroğlu kürsüde bir rakam vererek, esnaf ve sanatkârlarımızı bize karşı kışkırtmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl 99 bin 588 esnafımızın terkin yaptığını, yani işini terk ettiğini söyledi. Peki, hakikati ifade ediyor mu? Hayır. Çünkü aynı dönemde 365 bin 533 esnaf tescil yaptırmış, yani işe başlama bildiriminde bulunmuştur. Esnafımızın derdini, sıkıntısını, beklentisini dile getirmek başka şeydir; rakamları eğip bükerek yalan söylemek, kışkırtıcılık yapmak başka şeydir. Şayet bu zat, her iki rakamı birlikte telaffuz etmiş olsa, saygı duyardık. Ama birini söyleyip, diğerini gizleyince, kendisini yalancı ve provokatör ilan etmekten başka çaremiz kalmıyor.

- Mavi vatanını korumak için aylardır denizlerde bayrağımızı dalgalandıran, hak ve menfaatlerimize göz dikenlere göz açtırmayan denizcilerimizi ayrıca selamlıyorum.

- Rabbime, bana böyle bir ordunun 'başkomutanı' sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum. Bu emekli amiralleri saymıyorum. Buna imza atan kendi başkomutanları CHP Genel Başkanı. Bunu temizlemesi lazım. 15 Temmuz'da kaçtın Bakırköy'e gittin. Şimdi kaçacaksın, kovalayacağız.

- Ülkemizde hâlâ devletin fabrika yapmasını isteyenler var. Halbuki devlet yatırım ortamını hazırlar.

- AKM'yi 29 Ekim'de açacağız.

- Taksim Camii'ni Ramazan'ın son cumasında Müslümanların hizmetine alacağız.

Kanal İstanbul açıklaması

- Kanal İstanbul'la ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Kanalın iki yakasında kurulacak 500 bin nüfuslu şehir İstanbul'un depreme hazırlık sürecini de hızlandıracaktır.

- Karadeniz'de hem biz hem de kıyısı olan ülkeler sürekli yeni limanlar yapıyor. Bu durum Boğazlar'da gemi trafiğinin gelecekte artacağına işaret ediyor.

- İstanbul Boğazı'ndan 1930'lu yıllarda 3 bin gemi geçerken bugün bu rakam 40 binin üzerindedir. Tabii diğer kanallarda (Panama, Süveyş) elde edilen gelirleri telaffuz bile etmiyorum.

- İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'u başlıyoruz, yapacağız.

- Bu projenin ihalesine çok yakında çıkıyoruz, yaz aylarında da inşallah temellerini atıyoruz.