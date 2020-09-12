Erdoğan: Kalkmışlar puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyorlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" nedeniyle törene Yassıada'dan katılan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türk demokrasisinin dibe vurmasının da şaha kalkmasının da sebebi burasıdır. Milletimiz burayı yıllarca Yaslıada olarak adlandırmışlardır. Millet için, millet iradesinin tecellisi için mücadelede özellikle 60 sene boyunca Adnan Menderes ve arkadaşlarının akıbetiyle tehdit edilmiştir.

12 Eylül'de bir sağdan bir soldan idam edilen gençlerin acısı yıllar boyu yüreğimizi dağlamıştır. İstikbal ve istiklal mücadelesini her alanda sürdürüyoruz, yasaklara son verdik, milli iradeyi yeniden hakim kıldık.

Bugün Batı'nın bize zaman zaman takıldıkları konular var. Aynı Batı 'Türkiye sessiz devrim gerçekleştirdi' diyordu. S&P açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor. Dibe değil, tavana. Onlar kalkmışlar bizim şimdi puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın. Sizin bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o, bizim gerçeklerimiz çok daha farklı."