Erdoğan: Kaderimizi Türkiye'nin kaderi ile bir görüyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Maraş kongresinde açıklamalarda bulundu.

AKP Kahramanmaraş İl Teşkilatı’nın 7. Olağan kongresinde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayın 15'inde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret edeceklerini duyurdu. Erdoğan, "Orada törenlere katılacağız sonrasında Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP'nin dediği gibi biz IMF'den borç alsaydık, Suriye'de, Libya'da, Irak'ta haksızlığa ses çıkarmasaydık kimse bizi hedef almazdı” dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Ülke ve millet olarak en az 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Bir asır önceki gibi bizi adeta içinde boğmak, yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından yeni bir silkeleniş, yeni bir şahlanışla dünyaya barış, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz.

Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun en büyük ispatıdır. Kadın kollarımızın üye sayısının 5 milyon 200 bine ulaşması bu mücadeleye hanım kardeşlerimizin de sahip çıktığını net göstermektedir. Gençlik kollarımızın üye sayısının 1 milyon 240 bine yaklaşması bu mücadeleye gençlerimizin de sahip çıktığının ispatıdır. Hedefimiz 2023'e kadar her yıl bir milyon yeni üye ile kervanı menzile ulaştırmaktır.

Kaderimizi Türkiye'nin kaderi ile, istikbalimizi milletimizin istikbali ile bir görüyoruz. Bu güne kadar hep AK Parti milletin partisidir dememizin nedeni budur. Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun kimsenin şahsi hesaplarını, heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasına tahammülümüz olamaz. Bunun için değişim gerçeğinden kopmadan fakat davamıza bağlılığını koruyan herkesi kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz.