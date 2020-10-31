Erdoğan: Irkçı terörizm devlet başkanı düzeyinde himaye görüyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım 1995 tarihinde Bosna-Hersek’teki Dayton görüşmelerinin başlamasının 25. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen zirveye gönderdiği video mesajda "Irkçı terörizm birçok batı ülkesinde veba gibi yayılmakta, kimi zaman devlet başkanı seviyesinde himaye görmektedir” dedi.

Erdoğan Srebrenitsa Anma Merkezi ve Sycamore Vakfı tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen “Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler” başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesine bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

"25 sene önce Srebrenitsa'da Avrupa’nın göbeğinde yaşanan soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Aradan geçen çeyrek asra rağmen vahşice katledilen 8 bin 372 Boşnak kardeşimizin acısı yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, soykırım kurbanlarının kederli ailelerine ve Boşnak halkına taziyelerimi sunuyorum. Soykırımda sevdiklerini kaybedenlerin adalet talepleri maalesef tam olarak yerine getirilmemiş, faillerin çoğu hak ettikleri cezayı almamıştır. Birleşmiş Milletlerin koruması altına sığınan kardeşlerimizi katillerine teslim ederek ölüme gönderenler sorumluluklarının hesabını vermemiştir. Daha vahimi insanlık özellikle Avrupalı siyasetçi ve basın yayın organları Srebrenitsa soykırımından gerekli dersleri çıkarmamıştır. Suriye’den Yemen’e, Arakan’dan Yeni Zelanda’ya kadar dünyanın pek çok yerinde şahit olduğumuz katliamlar bunun en acı örneğidir. Srebrenitsa soykırımını çaresizce izleyen uluslararası kuruluşlar son yıllarda yaşanan bu zulümleri sadece seyretmişlerdir."

“İnsan Hakları ve demokrasi konusunda dünyaya ders veren ülkelerin bugün İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığında başı çektiğini görüyoruz” diyen Erdoğan şunları kaydetti:

“Irkçı terörizm birçok batı ülkesinde veba gibi yayılmakta, kimi zaman devlet başkanı seviyesinde himaye görmektedir. Müslümanlara ait ibadethanelere, işyerlerine, mescitlere, sivil toplum kuruluşlarının binalarına yönelik saldırılar vahim boyutlara ulaşmıştır. Avrupalı Müslümanlar sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. İnsanlığın geleceğini farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık bir dur denilmesi gerekiyor. Holokost felaketi sonrasında nasıl antisemitizm ile mücadele edilmişse, bu günde İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir."