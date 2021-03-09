Erdoğan imzaladı: Varlık Fonu'na yeni başkan

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan 8.3.2021 günlü 2021/138 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Zafer Sönmez, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliği ile başkanlığı görevlerinden alındı, yerine Salim Arda Ermut atandı.

Zafer Sönmez, bu görevlerine Eylül/2018’de atanmıştı; yalnızca 2,5 yıl sürdürebildi.

Dün Bloomberg’de Zafer Sönmez’in istifaya hazırlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Yerine atanan Salim Arda Ermut, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. 2015 -2018 yılları arasında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Ajansın, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yeniden yapılandırılmasından sonra da başkanlık görevini sürdürmüş ancak Şubat 2020’de görevinden alınarak yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu atanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesidir.

Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun Bilal Erdoğan'la aynı okuldan Anadolu Kartal İmam Hatip Lisesi'nden mezun.

Öte yandan İletişim Başkanlığı'ndan Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğine ilişkin yapılan açıklamada Arda Ermut'un da üyeliğinin sona erdiği duyurulmuştu.