Erdoğan imzaladı: Maarif Vakfı'na 1 milyar 231 milyon lira aktarılacak!

Bugün Resmi Gazete'de Maarif Vakfı'na 2021 yılı bütçesinden 1 milyar 231 milyon 98 bin lira aktarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Vakıf 2016 yılında kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden her yıl düzenli olarak kaynak aktarılıyor. 2021 yılı bütçesinden, aktarılacak tutar geçtiğimiz yıl aktarılan 684 milyon liranın yaklaşık iki katı.

Maarif Vakfı'na, Haziran 2016’da 90 milyon; Ağustos 2017’de 241 milyon; Haziran 2018’de 351 milyon; Haziran 2019’da 541 milyon; 2020’de 684 milyon lira olmak üzere 1 milyar 907 milyon lira aktarılmıştı.

Bugün aktarılması öngörülen tutarı da eklediğimizde Vakfa 3 milyar 138 milyon liranın üzerinde kaynak aktarıldığı ortaya çıkıyor.