Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi sonrası açıklama

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’nde yapılan heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan yaptığı açıklamada “Türkiye Ukrayna arasında önemli adımları az önce attığımız imza ile gerçekleştirdik” dedi.

Erdoğan: Kırım'ın ilhakını tanımayacağız

Erdoğan “Bugün değerli dostumla yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerimizdeki konuları etraflıca gündeme aldık. İşbirliğimiz savunma sanayinden, turizmden sağlık turizmine geniş yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme konusunda sayın Zelenski'yle hemfikiriz” diye konuştu.

“Özellikle terör örgütleri ile mücadelede eşgüdümde hemfikiriz" diyen Erdoğan sözlerine "Türkiye Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır" diye devam etti. Erdoğan "Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamlarıyla desteğimiz devam edecektir. Soydaşlarımız için konut inşası projesi, Kiev'deki cami projemiz çalışmaları sürüyor. Bugün bu çalışmalarımızla ilgili son durumu da değerlendirdik” diye ekledi.

Zelenskiy'in Ukrayna'nın doğusundaki güncel durumu aktardığını kaydeden Erdoğan, “Burada 27 Temmuz'dan beri sürdürülen ateşkesin devamını temenni ediyoruz” dedi.

Zelenskiy: Karadeniz'de savunma alanında ortak görüşümüz var

Zelenskiy ise “Türkiye'nin Ukrayna'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bizim için çok önemlidir. İşgal altındaki Kırım'da insan haklarının korunmasını sağlamak için BM Genel Kurulu'nun 75. oturum çerçevesinde yakın işbirliği içerisinde çalışacağız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı "Türkiye'yi Kırımlıların haklarını korumak ve işgalden kurtarmak için uluslararası ortakları birleştirme amacı olan Kırım projesine davet ettim. Bu projeyi desteklemeye ve orada aktif bir şekilde rol almaya hazır olduğunuz için minnettarım. Bugün Donbas'taki zor durumu ele aldık. Krizi çözmek ve barışı sağlamak için politik ve diplomatik yolun tek ve doğru yol olduğu kararına vardık. Ayrıca korona ile ilgili duruma rağmen ikili ticaretimizin olumlu dinamiklerini sürdürebildiğini kaydettik” diye konuştu.

Zelenskiy “Karadeniz'de güvenlik ve Ukrayna'nın Avrupa Atlantik rotasının uygulanmasının dahil olmak üzere, güvenlik ve savunma alanı üzerinde ortak bir görüşümüz var” ifadesini kullandı.