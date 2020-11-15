Erdoğan ile Tatar'dan Kapalı Maraş'ta ortak açıklama

Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruluş yıldönümü dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen törene katılmasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yle birlikte 46 yıl sonra bir kısmı açılan Kapalı Maraş'a gitti.

Erdoğan, Bahçeli ve beraberindekiler Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Kapalı Maraş'ta bir çardak altında bir araya geldi.

Erdoğan daha önce "Sayın Devlet Bahçeli ile KKTC'ye gideceğiz ve Maraş'ta piknik yapacağız" demişti.

Fırtına nedeniyle Erdoğan'ın söz ettiği "piknik" çardak altında yapıldı.

Öte yandan Erdoğan'ın ziyareti "Onlar mangala biz alana" sloganıyla bir araya gelen Kıbrıslılar tarafından Lefkoşa'da protesto edildi.

Tatar: Erdoğan'ın da desteğini alarak bu adımı attık

Kapalı Maraş'taki piknik sonrası Erdoğan ve Tatar basına açıklama yaptı.

Tatar "Maraş'ın büyük bölümü zaten açık. Ama kapalı olarak 46 yıldır muhafaza edilen bu güzelim bölge artık açılmaya hazır vaziyette. Bizlerin girişimiyle Maraş'ın açılması ve eski sahiplerinin de yani mal ve mülk sahiplerinin de buraya taşınmaz mal komisyonu üzerinden gelebilmeleri artık insan haklarının bir gereğidir diye düşündük. Bu önerimizi elbette kendi içimizde tartıştıktan sonra sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinin de desteğini aldıktan sonra bu adımı attık.Bu adımı bu bölgenin geliştirilmesi, kalkındırılması, insanlığa kazandırılması için attık" dedi.

Erdoğan: Buranın gerçek sahipleri bellidir

Erdoğan ise "Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra, bütün bu güzelliğiyle buralar halktan neden uzak tutulmuş, düşündürücüdür. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da devreye girmesiyle, Güney’de kimler varsa TMK’ya müracaat etmek suretiyle buradaki malları bedeli ödenmek suretiyle buralar sahiplerini bulur ve bu iş çözüme kavuşur” dedi.

"Yıllar yılı burası böyle kalmış, artık diyoruz ki biz adım atalım, mesafe alalım" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çünkü uluslararası bakış, hiçbir zaman KKTC’yi adil paylaşımda muhatap almamıştır. Güney Kıbrıs referanduma uymamasına rağmen ne yazık ki Kuzey'i adeta mahkum etmişler, Güney'i ise AB üyesi yapmışlardır. O dönemdeki müzakerelerin bizzat içinde olan biri olarak, KKTC’ye yapılan bu adaletsizliği hazmetmek mümkün değildir. Artık kendi göbeğimizi, kendimiz kesmek durumundayız. 15 gün önce Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili atılan bu adım ve süratle yapılan çalışmalarla bu süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri bellidir. Burası, gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir."

Tatar’a teşekkür eden Erdoğan, “Atılacak adımlarda da her zaman anavatan olarak beraber hareket edeceğimizi söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.