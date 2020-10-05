Erdoğan ile Stoltenberg görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ün de yer aldığı belirtilirken, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Stoltenberg gün içinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ konularının yanısıra Türkiye'nin S-400 satın alımı konusunun da gündeme geldiğini söylemişti. Stoltenberg "Günümüzün en önemli sıkıntılarını bugün ele alma şansımız oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bu konuları görüşeceğiz" demişti.

Stoltenberg'in yarın Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.