Erdoğan ile Stoltenberg Doğu Akdeniz'i görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada "Erdoğan Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözümden yana olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti" denildi.

Stoltenberg de Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Erdoğan'la Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, olay ve kazaları engelleyecek "çakışmayı önleme" mekanizmalarının bulunması hakkında konuştuklarını belirtti.

Stoltenberg "Diyalog ve gerilimin azaltılması önemli. Durum NATO dayanışması ruhuyla çözülmeli" dedi.

Spoke with President @RTErdogan about developments in the Eastern Mediterranean and exploring deconfliction mechanisms to prevent incidents and accidents. Dialogue & de-escalation are important & the situation must be solved in a spirit of #NATO solidarity. pic.twitter.com/cM7CN4w2WL