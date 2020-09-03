Erdoğan ile Merkel arasında Doğu Akdeniz görüşmesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili bir video konferans görüşmesi yaptı.

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Erdoğan, görüşmede Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğu ve bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduklarını, ancak Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etti" denildi.

Açıklamada "Yunanistan'ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası hukuku hiçe sayan girişimlere karşı Türkiye’nin hak ile menfaatlerini her zaman ve her yerde koruyacaklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'in Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren adımlarıyla yol açtıkları sorunun çözümüne katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi" denildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.