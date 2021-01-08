Erdoğan ile Hariri’den İstanbul’da 2 saatlik görüşme

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul etti.

Vahdettin Köşkü’nde yapılan baş başa görüşmede, “siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı, bölgesel meselelerde iş birliği imkanlarının değerlendirildiği” belirtildi.

Erdoğan görüşmede, “köklü bir tarihi geçmişe dayanan iki ülke ilişkilerini her alanda derinleştirme ve güçlendirme konusunda kararlı olduklarını” aktardı.

Hariri’nin basın ofisinden yapılan açıklamada ise Erdoğan ile Hariri’nin çalışma yemeği dahil 2 saatlik baş başa görüşme yaptıkları belirtildi.

İkilinin bölgedeki son gelişmeleri değerlendirildiği kaydedilen açıklamada ayrıca Lübnan-Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ile Beyrut’un yeniden inşası çabalarının da ele alındığı ifade edildi.