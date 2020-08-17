Erdoğan ile Conte arasında Doğu Akdeniz görüşmesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı.

Açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Conte görüşmede, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunup Türkiye ve İtalya arasında iş birliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kalmıştır" denildi.