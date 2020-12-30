Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Görüşmenin fotoğrafı, "Erdoğan Dijital Medya" Twitter hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesindeki buluşmanın içeriğine ilişkin detay verilmedi.

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