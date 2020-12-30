Erdoğan ile Bahçeli görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Görüşmenin fotoğrafı, "Erdoğan Dijital Medya" Twitter hesabından paylaşıldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. pic.twitter.com/yffOCafWUW— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) December 30, 2020
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesindeki buluşmanın içeriğine ilişkin detay verilmedi.