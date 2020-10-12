Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Michel arasında Doğu Akdeniz görüşmesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Yapılan açıklamada Erdoğan'ın görüşmede, "Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması, AB'nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade ettiği" kaydedildi.

Açıklamaya göre Erdoğan "Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini" söyledi ve Türkiye’nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansının gerçekleşebilmesi için AB’den somut adımlar beklediklerini dile getirdi.

Erdoğan'ın Dağlık Karabağ'daki gerilime dair Ermenistan'ın Tovuz ve Gence'ye saldırısıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirttiği ve AB'ye "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda tutarlı bir duruş ortaya koyma" çağrısında bulunduğu kaydedildi.