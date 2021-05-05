Erdoğan iftarda 'misafir' olmuyor, vatandaşı dekor olarak kullanıyor

Ramazan ayıyla birlikte siyasilerin geleneksel iftar şovu pandemi nedeniyle bu yıl daha kısıtlı şekilde de olsa sürüyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar ziyaretleri medyanın tüm çabasına rağmen "halk adamı Erdoğan" imajı oluşturamıyor. Aksine bu iftarların reklam amaçlı kurgulandığı açıkça ortaya çıkıyor.

Erdoğan Ramazan'ın ilk günlerinde Ankara'da bir eve 'konuk' olmuş, ailelerle birlikte yer sofrasında yemek yemişti. Bu görüntüler büyük bir kampanya eşliğinde basına servis edilmişti.

Ülkenin başkentinde kurulan yer sofrasının Erdoğan'ın 'mütevazı lider' imajı için düşünüldüğü anlaşılıyor. Yoksul bir evde hem de aynı boy yeni 3 tepsinin bulunmasının getirdiği yapmacıklık istenenin aksi bir sonuç verdi. Bu fotoğraf Cumhurbaşkanlığının iletişim uzmanlarının halktan kopukluğunun bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Yer sofrası hala varlığını sürdürse de 2021 Türkiyesinde yoksulluğu temsil eden fotoğrafın hala yer sofrası olduğunu düşünebilmek için halkın gerçeklerinden çok uzak olmak gerekiyor.

Gazeteci Günel Cantak'ın Erdoğan'ın iftarıyla ilgili yakaladığı ayrıntılar Erdoğan'ın bu iftar sofralarında 'ne varsa paylaşmak' için misafir olarak bulunmadığını; yemeğiyle, sandalyesiyle, masasıyla evlere gittiğini ve ev sahiplerini bir dekor olarak kullandığını gösteriyor.

Erdoğan son olarak bir köy evine misafirliğe gidiyor. ancak şehirde yer sofrasına oturmasının yapmacıklığı eleştirilince bu sefer köy evinde masa kurmayı tercih etmiş yemeği organize edenler. Fakat o da ne! Evdeki sandalyeler, Erdoğan'ın her türlü etkinliğinde kullanılan sandalyelerle aynı:

'Bu kadar şerbet içirmeyin...'

Cantak Erdoğan'ın misafirliklerinde hep aynı menünün olduğuna dikkat çekerek yemeğin de hazır şekilde götürüldüğünü gösteriyor. Her menüde şerbet bulunmasını da eleştiriyor: "Bu arada Külliye’den yetkili birileri burayı okuyorsa lütfen şekerli şeyler yedirip içirmeyin Reis’e. Sonra sinirleri bi hopluyor bi düşüyor olan bize oluyor..."

İşte Cantak'ın sözünü ettiği menü: