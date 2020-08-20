Erdoğan: İdeolojik belediyecilik yeniden hortladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da AKP'li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda "Çöp dağlarıyla İstanbul’u aldık, şimdi İstanbul adeta çöp dağlarına teslim" dedi.

Erdoğan "Daha 1,5 yıl öncesine kadar belediyecilikte hiç sıkıntı çekmeyen şehirlerimiz şimdi akmayan sular, durağa gelmeyen otobüsler ile gündem oluyor. Bazı şehirlerimizde çöp çamur ve çukur yeniden insanlarımızın kabusu oldu. İdeolojik belediyecilik yeniden hortladı" diye konuştu.

Erdoğan "Bazı belediye çalışanları kılık kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kaldı. Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız diyenler seçimden sonra binlerce kişiyi işinden etti. Biz 18 yıllık iktidarımızda böyle şeylerin yaşanmasına asla müsaade etmedik" dedi.

Yerel yönetimler reformu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Yönetimler Reformu'nu da önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planladıklarını söyledi. Erdoğan "Genel merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Ahlat'taki 'külliye' açılışı

Erdoğan "25 Ağustos geliyor, inşallah Ahlat'a gideceğiz. Koronavirüs nedeniyle geniş çaplı bir yolculuğumuz olmayacak. Ahlat'ta güzel bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve öğrencilerimizle ilgili iki yurt gerçekleştirdik. Derdimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tarihi ayağa kaldırmak" diye konuştu.