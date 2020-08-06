Erdoğan, Hiroşima mesajında Nâzım Hikmet’in şiirini okudu

Japonya’nın Hiroşima kentindeki Barış Anıtı Parkı'nda, ABD tarafından 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için bir anma töreni düzenlendi.

Törene video mesaj gönderen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hiroşima’ya atom bombası atılmasının insanlık tarihinin en karanlık günlerinden biri olduğunu söyledi.

Erdoğan, yaptığı konuşmasında komünist şair Nâzım Hikmet’in Hiroşima katliamı için yazdığı ‘Kız Çocuğu’ şiirini de okudu. Erdoğan, mesajını, şiirin son dizeleri olan “Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler” ifadeleriyle noktaladı.

Erdoğan’ın okuduğu Kız Çocuğu şiiri şu şekilde:

‘BÜYÜMEZ ÖLÜ ÇOCUKLAR’

Kapıları çalan benim

kapıları birer birer.

Gözünüze görünemem,

göze görünmez ölüler.

Hiroşima’da öleli,

oluyor bir on yıl kadar.

Yedi yaşında bir kızım,

büyümez ölü çocuklar.

Saçlarım tutuştu önce,

gözlerim yandı kavruldu.

Bir avuç kül oluverdim,

külüm havaya savruldu.

Benim sizden kendim için

hiçbir şey istediğim yok.

Şeker bile yiyemez ki,

kâat gibi yanan çocuk.

Çalıyorum kapınızı,

teyze, amca, bir imza ver.

Çocuklar öldürülmesin

şeker de yiyebilsinler.